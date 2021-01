Allarme Cna: artigianato artistico sardo in crisi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Allarme di Cna: l’artigianato artistico sardo è sull’orlo del baratro. Sono più di 400 le aziende artigiane in balia di una crisi senza precedenti “In Sardegna oltre quattrocento aziende artigiane e seicento addetti sono in balia di una crisi senza precedenti, dovuta alle restrizioni legate al coronavirus, alle festività natalizie deludenti e a una stagione turistica nefasta. Un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021)di Cna: l’è sull’orlo del baratro. Sono più di 400 le aziende artigiane in balia di unasenza precedenti “In Sardegna oltre quattrocento aziende artigiane e seicento addetti sono in balia di unasenza precedenti, dovuta alle restrizioni legate al coronavirus, alle festività natalizie deludenti e a una stagione turistica nefasta. Un… L'articolo Corriere Nazionale.

Allarme di Cna: l'artigianato artistico sardo è sull'orlo del baratro. Sono più di 400 le aziende artigiane in balia di una crisi senza precedenti

Turismo, situazione drammatica. Nel Revocery una miseria “8 miliardi divisi con cultura”

Il mondo del turismo, rappresentato dalle principali associazioni di categoria, lancia l'ennesimo grido di allarme al Governo ...

Il mondo del turismo, rappresentato dalle principali associazioni di categoria, lancia l'ennesimo grido di allarme al Governo ...