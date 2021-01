Allagamenti nell’Agro | mozione del consigliere Carpentieri alla Regione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Non c’è più tempo: occorre dare una risposta immediata ai cittadini, che sono esasperati e hanno subito e continuano a subire danni enormi”. È la dichiarazione delregionale Nunzio, portavoce del dramma delle famiglie che da anni sono costrette a convivere con gli enormi disagi provocati dai continuiche interessano la zona, tra i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno, attraversata dall’Alveo comune nocerino e dal Rio Sguazzatoio. Per ilè urgente che laassuma tutti i provvedimenti necessari e lo faccia subito. Intanto programmando i lavori di messa in sicurezza dell’area. Ma non basta. Perbisogna prevedere dei ristori economici per queste famiglie. È questo ...