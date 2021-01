Alba Parietti continua ad attaccare Maria Teresa Ruta (e domani sera il faccia a faccia) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il racconto di Maria Teresa Ruta sul presunto due di picche che si sarebbe presa Alba Parietti da Alain Delon nel 1991 durante la serata di Miss Italia ha molto ferito la donna, che è tornata ad attaccare la gieffina. Già durante la diretta della scorsa puntata Alba, su Instagram, ha pubblicato vari post ed un paio di commenti (poi cancellati) in cui ha invitato Maria Teresa a farsi un giretto, le ha dato della “mitomane”, di una donna “molto fantasiosa” ed anche di una che deve “riprendersi” perché “il Grande Fratello le ha dato alla testa”. Alba l’ha presa bene #GFVip pic.twitter.com/1tzwYzjOLw — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 25, 2021 Non contenta, a distanza di giorni ha aggiunto: “Con Alain ... Leggi su biccy (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il racconto disul presunto due di picche che si sarebbe presada Alain Delon nel 1991 durante lata di Miss Italia ha molto ferito la donna, che è tornata adla gieffina. Già durante la diretta della scorsa puntata, su Instagram, ha pubblicato vari post ed un paio di commenti (poi cancellati) in cui ha invitatoa farsi un giretto, le ha dato della “mitomane”, di una donna “molto fantasiosa” ed anche di una che deve “riprendersi” perché “il Grande Fratello le ha dato alla testa”.l’ha presa bene #GFVip pic.twitter.com/1tzwYzjOLw — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 25, 2021 Non contenta, a distanza di giorni ha aggiunto: “Con Alain ...

