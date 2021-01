Alba Parietti al GF VIP 5 per “smascherare” Maria Teresa Ruta sul caso Alain Delon

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Pensavate chedopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 5 di suo figlio Francesco non sarebbe più stata chiamata in ballo? Grosso errore. Lasarà protagonista della puntata del 29 gennaio 2021 ma non per farsi paladina delle battaglie contro le parole di Dayane Mello contro le malattie mentali, perchè a quanto pare, dopo l’appello social fatto a Signorini è calato il silenzio. Eppure in quello stesso programma, lo stesso in cui non si prendono provvedimenti e non si parla neppure delle parole della Mello su Tommaso Zorzi e chi ha malattie mentali,ci andrà per parlare di altro ( peccato perchè si era battuta affinchè ci fosse un provvedimento per la Mello, ed era stata tra le poche a farlo) . Per un faccia a faccia con...