Al Quirinale distanze immutate: protagonisti immobili sulle posizioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo giorno di consultazioni, distanze immutate. I nomi si inseguono L’obiettivo dei partiti di maggioranza sarebbe quello del Conte ter. Il problema è che loro sono gran parte della maggioranza, ma non la maggioranza assoluta dell’emiciclo. E quindi hanno bisogno dell’intervento di un terzo. Quale che sia, Iv o Europeisti è irrilevante. Per tutti meno che per Mattarella. Il Presidente della Repubblica li vorrebbe entrambi. Perchè questo governo nasca con una nuova credibilità, cosa che più di ogni altra al momento manca. Visto il prestito secco di Senatori, e i passaggi sfumati al fotofinish. No non è il calcio mercato. I nomi al momento sono tanti, ma come noto i primi che vengono resi pubblici sono anche quelli bruciati. Quelli su cui si trovano le controindicazioni. Ed ecco che Zingaretti, in quota dem, e Crimi, reggente ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo giorno di consultazioni,. I nomi si inseguono L’obiettivo dei partiti di maggioranza sarebbe quello del Conte ter. Il problema è che loro sono gran parte della maggioranza, ma non la maggioranza assoluta dell’emiciclo. E quindi hanno bisogno dell’intervento di un terzo. Quale che sia, Iv o Europeisti è irrilevante. Per tutti meno che per Mattarella. Il Presidente della Repubblica li vorrebbe entrambi. Perchè questo governo nasca con una nuova credibilità, cosa che più di ogni altra al momento manca. Visto il prestito secco di Senatori, e i passaggi sfumati al fotofinish. No non è il calcio mercato. I nomi al momento sono tanti, ma come noto i primi che vengono resi pubblici sono anche quelli bruciati. Quelli su cui si trovano le controindicazioni. Ed ecco che Zingaretti, in quota dem, e Crimi, reggente ...

Agenzia_Ansa : Secondo giorno di #consultazioni, Gruppo #Misto: 'Ok a #Conte' @quirinale #governo #ANSA - Agenzia_Ansa : Secondo giorno di #consultazioni. #Europeisti: 'Noi per #Conte' #governo @quirinale #ANSA - Esterin62237737 : RT @Agenzia_Ansa: #Consultazioni, #Bonino: 'No al #Conte #Ter, ok a maggioranza Ursula' @quirinale #governo #ANSA - Daviderel4 : RT @Agenzia_Ansa: Secondo giorno di #consultazioni, Schullian: 'Serve #governo solido'. Tabacci: '#Conte unico punto di equilibrio' @quirin… - Agenzia_Ansa : Secondo giorno di #consultazioni, Schullian: 'Serve #governo solido'. Tabacci: '#Conte unico punto di equilibrio'… -