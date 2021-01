Al Bano sul Festival 2021: "Rispettiamo Sanremo e rimandiamolo" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo è fissato dal 2 al 6 marzo 2021, ma potrebbe anche non andare in onda. Nelle ultime ore, infatti, sono diverse le polemiche, tanto che si vocifera che Amadeus potrebbe lasciare la conduzione. Cosa ne pensa un veterano della musica come Al Bano? Al Bano su Sanremo 2021 Al Bano non ha alcun dubbio: il Festival di Sanremo merita rispetto e, proprio per questo, dovrebbe essere "rimandato". L'emergenza Coronavirus non accenna a mollare la presa, pertanto la kermesse musicale più importante del nostro Paese non può andare in scena nella forma classica. Negli ultimi giorni, considerando che la data del debutto si avvicina - le luci dell'Ariston si accenderanno dal 2 al 6 marzo 2021 - ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildiè fissato dal 2 al 6 marzo, ma potrebbe anche non andare in onda. Nelle ultime ore, infatti, sono diverse le polemiche, tanto che si vocifera che Amadeus potrebbe lasciare la conduzione. Cosa ne pensa un veterano della musica come Al? AlsuAlnon ha alcun dubbio: ildimerita rispetto e, proprio per questo, dovrebbe essere "rimandato". L'emergenza Coronavirus non accenna a mollare la presa, pertanto la kermesse musicale più importante del nostro Paese non può andare in scena nella forma classica. Negli ultimi giorni, considerando che la data del debutto si avvicina - le luci dell'Ariston si accenderanno dal 2 al 6 marzo- ...

