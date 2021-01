Addio a Mara Venier, trapela il nome della sostituta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sembra che sia davvero giunta la fine inevitabile di Mara Venier alla conduzione di Domenica In, scatta la toto scommessa su chi la sostituirà Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@Mara Venier) Classe 1950, Mara Venier è uno dei volti più amati della televisione italiana per le innumerevoli conduzioni L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sembra che sia davvero giunta la fine inevitabile dialla conduzione di Domenica In, scatta la toto scommessa su chi la sostituirà Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Classe 1950,è uno dei volti più amatitelevisione italiana per le innumerevoli conduzioni L'articolo proviene da YesLife.it.

Mara__19 : Ragazzi la nave della ship è affondata, godiamo cmq della loro amicizia. È bene essere realisti. Addio, il mio cuo… - scarenotz : @mara_memory Qui dico addio, perché davvero non ho più la salute mentale per affrontare un pensiero così piccolo ed egocentrico! - mara_pi56633301 : RT @marioadinolfi: Biden firma il provvedimento che consente ai maschi trans di gareggiare negli sport femminili. Addio borse di studio all… - infoitcultura : Mara Venier torna sul set | Addio a Domenica In? - infoitcultura : Mara Venier, nuovo anno con un addio importante e una nuova sfida a sorpresa -