Addio a Cloris Leachman: era la nonna di Malcom e Frau Blücher in Frankestein Junior (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una notizia che ha rattristato il mondo del cinema è sopraggiunta nelle ultime ore: è stata annunciata la scomparsa della famosa attrice Cloris Leachman, precisamente a Encinitas in California. Cloris Leachman è morta all'età di 94 anni per cause naturali. L'attrice è famosa in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Frau Blücher nel film comico di Mel Brooks, Frankestein Junior. Addio Cloris Leachman, la grande Frau Blücher di Frankestein Junior Leachman è stata una delle più grandi attrici di Hollywood, conquistando numerosi premi, nonché l'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1972 per il

