Accusa di corruzione in atti giudiziari: magistrato di Brindisi in carcere, altre cinque misure cautelari Inchiesta della procura di Potenza (Di giovedì 28 gennaio 2021) La procura di Potenza sta attualmente indagando su presunti reati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Sono sei in totale le ordianze di custodia cautelare attuate dagli uomini della Guardia di Finanza su 21 persone indagate; tra i soggetti coinvolti dalle indagini ci sono il giudice civile Gianmarco Galiano, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e i colleghi Francesco Giliberti e Giuseppe Marseglia, al momento solo indagati. Il procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, si e’ recato personalmente nel Tribunale di Brindisi per sovrintendere alle perquisizioni. Oltre a Galiano sono stati condotti in ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladista attualmente indagando su presunti reati di associazione a delinquere finalizzata allain. Sono sei in totale le ordianze di custodia cautelare attuate dagli uominiGuardia di Finanza su 21 persone indagate; tra i soggetti coinvolti dalle indagini ci sono il giudice civile Gianmarco Galiano, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in, e i colleghi Francesco Giliberti e Giuseppe Marseglia, al momento solo indagati. IltoreRepubblica di, Francesco Curcio, si e’ recato personalmente nel Tribunale diper sovrintendere alle perquisizioni. Oltre a Galiano sono stati condotti in ...

fattoquotidiano : “Intendo svuotare il sacco”. Quel verbale di Lorenzo Cesa del 1993 e l’accusa di corruzione (finita col non luogo a… - NoiNotizie : Accusa di corruzione in atti giudiziari: magistrato di Brindisi in carcere, altre cinque misure cautelari - siesto_dino : RT @TgrRaiPuglia: L'accusa è di corruzione in atti giudiziari - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: L'accusa è di corruzione in atti giudiziari - TgrRaiPuglia : L'accusa è di corruzione in atti giudiziari -