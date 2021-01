Accordo Enel-Credit Agricole su derivati su cambio estero legati alla sostenibilità (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Enel e Crédit Agricole hanno siglato il primo contratto per derivati su cambio estero legati alla sostenibilità a integrazione dell’Accordo ISDA (dall’inglese International Swaps and derivatives Association) già in essere applicabile alle operazioni condotte tra le parti nel 2021. L’Accordo consentirà alle due parti, spiega una nota, “di continuare a perseguire la loro strategia principale volta a incorporare i principi legati alla sostenibilità nelle transazioni dei mercati finanziari, estendendo l’applicazione ai derivati forex“. La struttura dell’Accordo si basa sull’accumulo di un premio di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) –e Crédithanno siglato il primo contratto persua integrazione dell’ISDA (dall’inglese International Swaps andves Association) già in essere applicabile alle operazioni condotte tra le parti nel 2021. L’consentirà alle due parti, spiega una nota, “di continuare a perseguire la loro strategia principale volta a incorporare i principinelle transazioni dei mercati finanziari, estendendo l’applicazione aiforex“. La struttura dell’si basa sull’accumulo di un premio di ...

