Abruzzo 4 escursionisti dispersi da 5 giorni | ricerche senza sosta

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sonodi apprensione quelli che stanno vivendo i familiari, i conoscenti e gli amici dei quattroda domenica 24 gennaio sul monte Velino, in. Le operazioni stanno procedendoda domenica, giorno della scomaparsa: i soccorritori sono arrivati da tutta Italia e fanno parte di Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Money a e 9° Reggimento Alpini dell’Aquila. Le condizioni metereologiche sono sempre difficili, rese tali anche dalle forti raffiche di vento. Per questo, oltre alle unità cinofile, i soccorritori stanno valutando anche l’ipotesi di usare escavatori.scomparsi sul Velino Le ultime notizie del quartetto risalgono a domenica mattina, quando sono partita per ...