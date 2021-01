Aborto, nelle Marche la pillola RU 486 non verrà somministrata nei consultori (Di giovedì 28 gennaio 2021) ANCONA – “Noi abbiamo detto che la Legge 194 del 1978 non prevede che la pillola abortiva possa essere impiegata fuori dall’ospedale ed abbiamo detto che ci atteniamo alla legge”. Lo ribadisce l’assessore regionale alla Sanita’ delle Marche, Filippo Saltamartini, tentando di spegnere le polemiche nate dopo la seduta del consiglio regionale di ieri nel corso della quale si e’ discussa una mozione del Pd sulla effettiva operativita’ della legge 194. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) ANCONA – “Noi abbiamo detto che la Legge 194 del 1978 non prevede che la pillola abortiva possa essere impiegata fuori dall’ospedale ed abbiamo detto che ci atteniamo alla legge”. Lo ribadisce l’assessore regionale alla Sanita’ delle Marche, Filippo Saltamartini, tentando di spegnere le polemiche nate dopo la seduta del consiglio regionale di ieri nel corso della quale si e’ discussa una mozione del Pd sulla effettiva operativita’ della legge 194.

