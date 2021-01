A Milano botanica e architettura si intrecciano nel nuovo Pirellino (Di giovedì 28 gennaio 2021) MILANO – Coima sgr, società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali, assegna a Diller Scofidio + Renfro (DS+R) e Stefano Boeri Architetti il concorso internazionale di architettura per l’edificio di Via Pirelli 39, indetto il 25 novembre 2019 secondo linee guida condivise con il Comune di Milano. Il progetto è stato presentato oggi dal Ceo di Coima Manfredi Catella, Elizabeth Diller (DS+R) e Stefano Boeri (Stefano Boeri Architetti). Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) MILANO – Coima sgr, società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali, assegna a Diller Scofidio + Renfro (DS+R) e Stefano Boeri Architetti il concorso internazionale di architettura per l’edificio di Via Pirelli 39, indetto il 25 novembre 2019 secondo linee guida condivise con il Comune di Milano. Il progetto è stato presentato oggi dal Ceo di Coima Manfredi Catella, Elizabeth Diller (DS+R) e Stefano Boeri (Stefano Boeri Architetti).

