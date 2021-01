A Cogoleto saluti romani in Consiglio comunale per il Giorno della Memoria. Esposti al prefetto e alla magistratura (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante la seduta del Consiglio comunale di Cogoleto, comune in provincia di Genova, alcuni consiglieri della minoranza (un leghista, uno di FdI e un indipendente) “si sono ripetutamente esibiti nel saluto romano”. Lo denuncia arriva, via Facebook, dal sindaco della cittadina ligure, Paolo Bruzzone, che parla di “un grave episodio” . “Mi preme condannare con forza tale gesto – scrive il sindaco di Cogoleto – appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostra Cogoleto ha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti presenti nella Costituzione e mai, fino ad oggi, i dibattiti politici si erano dimostrati così estremi. Sono pertanto convinto che quanto accaduto ieri non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante la seduta deldi, comune in provincia di Genova, alcuni consiglieriminoranza (un leghista, uno di FdI e un indipendente) “si sono ripetutamente esibiti nel saluto romano”. Lo denuncia arriva, via Facebook, dal sindacocittadina ligure, Paolo Bruzzone, che parla di “un grave episodio” . “Mi preme condannare con forza tale gesto – scrive il sindaco di– appartenentesimbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostraha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti presenti nella Costituzione e mai, fino ad oggi, i dibattiti politici si erano dimostrati così estremi. Sono pertanto convinto che quanto accaduto ieri non ...

andreapurgatori : Che schifo! Saluti romani in consiglio comunale a Cogoleto - GassmanGassmann : A Cogoleto,Liguria, in comune si fanno saluti romani,nel giorno della memoria.. quindi ormai si può? ... I nomi dei… - Agenzia_Ansa : #Cogoleto, la denuncia: 'saluti romani in consiglio comunale durante il Giorno della Memoria'. La maggioranza contr… - mecca_salvatore : RT @PBerizzi: Saluti romani in consiglio comunale. A #Cogoleto. Genova. Nel 2021. Il #GiornodellaMemoria. Lo schifo. - erreelleci : RT @martinoloiacono: I saluti romani in consiglio comunale sono un'oscenità. #Cogoleto -