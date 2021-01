A Cogoleto i consiglieri comunali di destra fanno il saluto romano nel giorno della Memoria – Il video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Proprio nel giorno della Memoria, durante la seduta del consiglio comunale di Cogoleto, in provincia di Genova, i consiglieri della minoranza di destra Francesco Biamonti, Valeria Amadei e Mauro Siri «si sono ripetutamente esibiti nel saluto romano». L’episodio è stato denunciato su Facebook dal sindaco della cittadina ligure, Paolo Bruzzone, eletto con la lista civica appoggiata dal centrosinistra “Siamo Cogoleto”. Il saluto fascista, più volte ripetuto come se fosse un modo normale di alzare la mano per votare, non è passato inosservato. È stato trasmesso in diretta streaming e ha scatenato la bagarre, con le proteste degli altri consiglieri. La giornata di ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Proprio nel, durante la seduta del consiglio comunale di, in provincia di Genova, iminoranza diFrancesco Biamonti, Valeria Amadei e Mauro Siri «si sono ripetutamente esibiti nel». L’episodio è stato denunciato su Facebook dal sindacocittadina ligure, Paolo Bruzzone, eletto con la lista civica appoggiata dal centrosinistra “Siamo”. Ilfascista, più volte ripetuto come se fosse un modo normale di alzare la mano per votare, non è passato inosservato. È stato trasmesso in diretta streaming e ha scatenato la bagarre, con le proteste degli altri. La giornata di ...

GassmanGassmann : A Cogoleto,Liguria, in comune si fanno saluti romani,nel giorno della memoria.. quindi ormai si può? ... I nomi dei… - Agenzia_Ansa : Nel Giorno della #Memoria durante la seduta del consiglio comunale di #Cogoleto (Genova), alcuni consiglieri 'si so… - GiovanniToti : Quello che è accaduto a Cogoleto non è tollerabile e va condannato, senza se e senza ma. I consiglieri che durante… - PaolotiZ : RT @PBerizzi: Sono passate 24 ore e né Giorgia #Meloni né Matteo #Salvini hanno ancora condannato e preso le distanze dagli infami saluti #… - vitcastagna : RT @GassmanGassmann: A Cogoleto,Liguria, in comune si fanno saluti romani,nel giorno della memoria.. quindi ormai si può? ... I nomi dei co… -