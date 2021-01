A - 1 donne: Busto Arsizio passa a Trento e sale al 6° posto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Trento - Busto Arsizio 0 - 3 (14 - 25, 16 - 25, 19 - 25) " La corsa della Unet E - work Busto Arsizio continua anche ai piedi delle Dolomiti. Nel recupero del match in casa della Delta Despar Trentino,... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 gennaio 2021)0 - 3 (14 - 25, 16 - 25, 19 - 25) " La corsa della Unet E - workcontinua anche ai piedi delle Dolomiti. Nel recupero del match in casa della Delta Despar Trentino,...

RaiSport : #BustoArsizio senza problemi a #Trento Nel recupero della terza giornata le brianzole vincono in trasferta 3-0 ??… - Gazzetta_it : @LegaVolleyFem: @UYBAvolley passa a #Trento e sale al 6° posto

La UYBA guidata da Gray (16 punti) s’impone 3-0. Nelle padrone di casa ancora assente per Covid l’opposta Piani ...

Con la Giöbia bruciano le aspettative del Pd di Busto

Nel giorno dei falò della Giöbia (solo un caso?) Cinque Stelle e gruppi di sinistra giocano il carico. E' Amanda Ferrario, battagliera preside di un prestigioso istituto tecnico e ora consulente del M ...

La UYBA guidata da Gray (16 punti) s'impone 3-0. Nelle padrone di casa ancora assente per Covid l'opposta Piani ...Nel giorno dei falò della Giöbia (solo un caso?) Cinque Stelle e gruppi di sinistra giocano il carico. E' Amanda Ferrario, battagliera preside di un prestigioso istituto tecnico e ora consulente del M ...