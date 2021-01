10 ristoranti che hanno aperto quest’anno (nonostante tutto) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Stellati che raddoppiano, temporary che si trasformano in ristoranti, dark kitchen che escono “dal buio” e e diventano un locale, o nuove realtà – nate o dalle ceneri di celebri stellati o cogliendo opportunità impensabili – che hanno subito tanto successo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Stellati che raddoppiano, temporary che si trasformano in ristoranti, dark kitchen che escono “dal buio” e e diventano un locale, o nuove realtà – nate o dalle ceneri di celebri stellati o cogliendo opportunità impensabili – che hanno subito tanto successo.

alex_antony17 : RT @Gitro77: - La mascherina anche in casa - che il virus negli Autogrill non entra mentre nei ristoranti sì Ci sarebbe tanto da dire ma m… - vendutoschifoso : RT @Gitro77: - La mascherina anche in casa - che il virus negli Autogrill non entra mentre nei ristoranti sì Ci sarebbe tanto da dire ma m… - SemperAdamantes : RT @Gitro77: - La mascherina anche in casa - che il virus negli Autogrill non entra mentre nei ristoranti sì Ci sarebbe tanto da dire ma m… - Yakmat2 : RT @Gitro77: - La mascherina anche in casa - che il virus negli Autogrill non entra mentre nei ristoranti sì Ci sarebbe tanto da dire ma m… - FiliFilfrog : RT @LaGhisaura: Prima o poi capirò (eufemismo) il perché di negozi come Decathlon e Ikea aperti e strapieni, e scuole, musei, cinema, teatr… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoranti che 10 ristoranti che hanno aperto quest anno (nonostante tutto) Vanity Fair.it 10 ristoranti che hanno aperto quest'anno (nonostante tutto)

Sottotraccia, ma resilienti e tenaci. Nell'anno più complicato di sempre per la ristorazione, fra chiusure definitive e temporanee, proteste e aperture selvagge, c'è chi va in controtendenza e apre ...

"Una zona gialla rafforzata per la regione"

La richiesta del governatore Acquaroli al ministro Speranza: i dati sono buoni, limitazioni per bar e ristoranti solo nel fine settimana ...

Sottotraccia, ma resilienti e tenaci. Nell'anno più complicato di sempre per la ristorazione, fra chiusure definitive e temporanee, proteste e aperture selvagge, c'è chi va in controtendenza e apre ...La richiesta del governatore Acquaroli al ministro Speranza: i dati sono buoni, limitazioni per bar e ristoranti solo nel fine settimana ...