10 foto di confezioni di oggetti e alimenti tra le peggiori che ti possano capitare tra le mani

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Quante volte, quando andiamo ad acquistare i nostri prodotti al supermercato, ci siamo resi conto troppo tardi di quanto il packaging possa essere ingannevole. Infatti una volta tornati a casa, pronti ad aprire il nostro acquisto, ci rendiamo conto di quanto spesso le aziende siano brave a ingannarci e farci arrabbiare. Girovagando sul web abbiamo trovato degli scatti che dimostrano perfettamente ciò di cui stiamo parlando e abbiamo deciso di mostrarle anche a voi. Scopriamo insieme quindi le aziende che più ingannano gli acquirenti con i loro packaging. 1. Sembrerebbe un contenitore pieno di pennarelli di ogni colore…ma una volta aperto… 2. Il pacco delle patatine sembra essere vuoto. I went ahead and exposed they ass. pic.twitter.com/6ZcbcN1J5G — BOBBY SMIFF (@BobbySmif) November 15, 2018 3. Dalla grandezza del barattolo, la crema al suo interno dovrebbe essere molto di più. 3. ...