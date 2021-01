Zlatan-Ibrahimovic: il calciatore ha negato di essere razzista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zlatan-Ibrahimovic si è rivolto ai social media per spiegare che ieri 26 Gennaio 2021 durante il derby di Milano nei quarti di finale di Coppa Italia lui non ha proferito nessuna frase riconducibile al razzismo dopo il battibecco con l’ex compagno di squadra Romelu Lukaku. La quasi rissa però non è rimasta inosservata alla Procura Federale che aprirà un inchiesta per arrivare a capire cosa sia successo e cosa si sono detti i calciatori. Inter-Milan- 2-1: scintille e fulmini nel derby di Milano Zlatan-Ibrahimovic: cosa ha scritto il calciatore sui social? Su Twitter Zlatan scrive: “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il Razzismo. Siamo tutti la stessa razza, siamo tutti uguali. Siamo tutti giocatori alcuni migliori degli altri”. C’è stata una grande ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si è rivolto ai social media per spiegare che ieri 26 Gennaio 2021 durante il derby di Milano nei quarti di finale di Coppa Italia lui non ha proferito nessuna frase riconducibile al razzismo dopo il battibecco con l’ex compagno di squadra Romelu Lukaku. La quasi rissa però non è rimasta inosservata alla Procura Federale che aprirà un inchiesta per arrivare a capire cosa sia successo e cosa si sono detti i calciatori. Inter-Milan- 2-1: scintille e fulmini nel derby di Milano: cosa ha scritto ilsui social? Su Twitterscrive: “Nel mondo dinon c’è posto per il Razzismo. Siamo tutti la stessa razza, siamo tutti uguali. Siamo tutti giocatori alcuni migliori degli altri”. C’è stata una grande ...

