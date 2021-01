Zirkzee e il Parma: dalle certezze tedesche di ieri sera alla volata finale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Almeno un paio di attaccanti per il Parma. Vi abbiamo detto in esclusiva di Man, vanno avanti parallelamente altre due operazioni. ieri sera dalla Germania rilanciavano con certezze il sì di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 del Bayern, che era stato sul punto di andare all’Eintracht Francoforte. Il ragazzo ha scelto il Parma, in attesa però delle definitive decisioni del Bayern, il via libera potrebbe essere imminente. E il Parma nel frattempo continua a monitorare la situazione legata a Kevin Cutrone, chiaramente qualcuno poi dovrà uscire. Ma Zirkzee è sempre più in orbita Parma… Foto: Instagram personale Zirkzee L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Almeno un paio di attaccanti per il. Vi abbiamo detto in esclusiva di Man, vanno avanti parallelamente altre due operazioni.Germania rilanciavano conil sì di Joshua, attaccante classe 2001 del Bayern, che era stato sul punto di andare all’Eintracht Francoforte. Il ragazzo ha scelto il, in attesa però delle definitive decisioni del Bayern, il via libera potrebbe essere imminente. E ilnel frattempo continua a monitorare la situazione legata a Kevin Cutrone, chiaramente qualcuno poi dovrà uscire. Maè sempre più in orbita… Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Calciomercato, #Parma | Il punto sugli obiettivi in attacco - DiMarzio : #Parma, prosegue la trattativa per Zirkzee e avanza Musacchio: il punto tra attacco e difesa - ColucciLc : RT @ParmaLiveTweet: Sportitalia - Zirkzee ha scelto il Parma. Via libera del Bayern imminente? - ParmaLiveTweet : Sportitalia - Zirkzee ha scelto il Parma. Via libera del Bayern imminente? - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Parma | Il punto sugli obiettivi in attacco -