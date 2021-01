Zaia: “I negazionisti dell’Olocausto sono emuli della follia che lo causò” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Contro i negazionismi che anche online inneggiano all’Olocausto, emuli di quella follia che lo causò. Perché oggi la colpa di quello sterminio è condivisa da chi proclama la revisione storica o la cancellazione dalla memoria collettiva di un genocidio che, allora come adesso, molti, troppi, fecero finta di non vedere“. Lo scrive su twitter Luca Zaia, governatore del veneto.“In memoria delle vittime della Shoah- aggiunge-. In memoria degli ebrei che furono deportati e non fecero ritorno. In memoria del sacrificio di un popolo, sterminato da un’ideologia malata. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Contro i negazionismi che anche online inneggiano all’Olocausto, emuli di quella follia che lo causò. Perché oggi la colpa di quello sterminio è condivisa da chi proclama la revisione storica o la cancellazione dalla memoria collettiva di un genocidio che, allora come adesso, molti, troppi, fecero finta di non vedere“. Lo scrive su twitter Luca Zaia, governatore del veneto.“In memoria delle vittime della Shoah- aggiunge-. In memoria degli ebrei che furono deportati e non fecero ritorno. In memoria del sacrificio di un popolo, sterminato da un’ideologia malata.

Alla vigilia delle celebrazioni del Giorno della Memoria, il presidente leghista del Veneto Luca Zaia condanna fascismo e leggi razziali.

Presidente Luca Zaia, domani si celebra la Giornata della memoria, cosa rappresenta per lei? "Un momento di riflessione importante, che col tempo diventa sempre più prezioso, più urgente. Avverto infa ...

Alla vigilia delle celebrazioni del Giorno della Memoria, il presidente leghista del Veneto Luca Zaia condanna fascismo e leggi razziali.