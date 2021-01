Youth League | sarà Italia-Germania | Inter col Bayern | Juve col Dortmund | Atalanta-Lipsia e Lazio-Moenchengladbach

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sorteggiate le gare dei 32esimi di finale della Uefauna sfida tra. L’di Armando Madonna affronterà infatti nel primo turno ilMonaco in casa. Prima di quattro sfide trane e tedesche che contraddistingueranno la prima fase: l‘se la vedrà con l’RBmentre lantus dovrà incrociare il Borussiae lail Borussia, con la squadra biancoceleste unica impegnata in trasferta. Le gare dei 32esimi andranno in scena i prossimi 2 e 3 marzo. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nei trentaduesimi avversarie tedesche anche per Lazio (Moenchengladbach) e Atalanta (Lipsia): in campo il 2 e il 3 marzo ...Ritorna la Youth League e lo fa in grande stile con una quadruplo scontro Italia-Germania da cardiopalma. La UEFA ha reso noto gli abbinamenti per i trentaduesimi di finale in programma il 2 e 3 marzo ...