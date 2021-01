Yooka-Laylee | Playtonic sta per cambiare nome e c' è chi spera nel ritorno di Banjo-Kazooie

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo, lo studiosi appresta a fare qualcosa di nuovo? A quanto pare la risposta è affermativa, almeno dalla parte del rebranding. Lo sviluppatore indie ha apparentemente inviato e-mail ai suoi sostenitori di Kickstarter, in cui afferma che sta subendo un rebranding. È interessante notare cheafferma che "c'è una buona ragione" per tale rebranding, e sebbene questo sia tutto ciò che hanno detto sull'argomento finora, hanno promesso che "tutto sarà rivelato presto". Ovviamente i giocatori hanno iniziato a condividere le ipotesi più disparate: tra queste, ovviamente, un nuovo capitolo dio un gioco completamente nuovo. "ha dichiarato di essere in procinto di, tra le ...