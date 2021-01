Xbox Game Pass supera quota 18 milioni di abbonati Oltre 100 milioni di utenti mensili per Xbox Live

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha ora raggiunto i 18di, ha dichiarato il CEO di Microsoft, Satya Nadella, parlando nella conference call sugli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2021. Ancheraggiunge un nuovo traguardo, con100diattivi mensilmente su tutte le piattaforme. Microsoft ha delineato i suoi dati finanziari del secondo trimestre ieri, incluso il continuo successo del suo marchio, con ricavi in aumento del 51% su base annua nel settore gaming. La forte domanda per le sue ultime console di gioco,Series X e ...

