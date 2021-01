Wolfgang Münchau | «L’UE sempre più inutile | ha toppato anche l’approvvigionamento di vaccini»

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 28 gennaio 2021) di Thomas Fazi La campagna vaccinale europea procede a passo di lumaca: al 22 gennaio, la UE aveva vaccinato solo l’1,89 per cento della sua popolazione, a fronte del 9,32 per cento della popolazione nel Regno Unito. Alla faccia di quelli che dicevano che con la Brexit il paese sarebbe rimasto a corto di aspirine. Il motivo è che le dosi(di tutti i fornitori) in Europa stanno arrivando molto più a rilento del previsto – e di quanto non stia avvenendo nei paesi extra-UE. Pare, per esempio, che AstraZeneca abbia destinato a paesi extra-UE (probabilmente il Regno Unito) le dosi di vaccino che erano state prodotte in Europa (in Belgio, oltre che nel Regno Unito), grazie a un prefinanziamento della UE, per essere destinate agli Stati membri in base a precisi accordi contrattuali di consegne trimestrali. Ma si tratta di un’ipotesi, perché la verità è che la UE non sa «quali dosi sono ...