Volley | Giulio Pinali | “Sto facendo una grande stagione | essere titolari accresce l’esperienza”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo appuntamento settimanale di #IntoTheTeam, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato alla SuperLega di, in particolare alla Consar Ravenna. Ad intervenire ai nostri microfoni, la Presidente Daniela Giovanetti e l’oppostoPisani, reduce da un’ottima prestazione contro il Verona: “Avevo bisogno di fare una buona partita contro una squadra così forte – dichiara – Non abbiamo avuto un dicembre semplice, è stato molto impegnativo anche per la pausa forzata dovuta dal Covid-19. Tutta la squadra si è dovuta fermare, il fisico comunque risente a star fermo 15 giorni in casa. Ma un po’ ci siamo allenati, abbiamo provato a fare qualcosa ma non è stato come allenarsi in palestra. Quando abbiamo ripreso eravamo inizialmente affaticati, non riuscivamo a tenere alto il ritmo, a differenza di altre squadre che non ...