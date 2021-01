Volley femminile, Conegliano liquida il Nantes e vince il girone di Champions League. Egonu sugli scudi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Conegliano non fa sconti, travolge il Nantes per 3-0 (25-20; 25-20; 26-24) e conquista matematicamente il primo posto nel proprio girone della Champions League 2021 di Volley femminile. Le Pantere hanno surclassato le padrone di casa, infilando così la quinta vittoria consecutiva col massimo scarto, e hanno chiuso i discorsi per il primato nella Pool B. Le ultime Campionesse d’Italia sono attese domani sera dal big match contro il Fenerbahce, ma anche una sconfitta per 0-3 contro le turche non cambierebbe il discorso (si arriverebbe a pari punti e a parità di vittorie, le venete avrebbero un migliore quoziente set). Conegliano vola così ai quarti di finale, la partita di domani sarà importante per garantirsi la testa di serie nel sorteggio. Le ragazze ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)non fa sconti, travolge ilper 3-0 (25-20; 25-20; 26-24) e conquista matematicamente il primo posto nel propriodella2021 di. Le Pantere hanno surclassato le padrone di casa, infilando così la quinta vittoria consecutiva col massimo scarto, e hanno chiuso i discorsi per il primato nella Pool B. Le ultime Campionesse d’Italia sono attese domani sera dal big match contro il Fenerbahce, ma anche una sconfitta per 0-3 contro le turche non cambierebbe il discorso (si arriverebbe a pari punti e a parità di vittorie, le venete avrebbero un migliore quoziente set).vola così ai quarti di finale, la partita di domani sarà importante per garantirsi la testa di serie nel sorteggio. Le ragazze ...

Volley femminile, Conegliano liquida il Nantes e vince il girone di Champions League. Egonu sugli scudi

