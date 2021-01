Volley, Coppa Italia: Trento batte Milano, Perugia suda con Ravenna. Sarà super sfida in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Trento e Perugia superano indenni l’ostacolo dei quarti di finale e si qualificano alla Final Four della Coppa Italia 2021 di Volley maschile. Le due formazioni si affronteranno sabato 30 gennaio in semifinale, dall’altra parte del tabellone è invece prevista la sfida tra Civitanova e la vincente di Modena-Monza. Trento ha sconfitto Milano per 3-0 (25-22; 25-21; 25-21). I dolomitici sono parsi decisamente più performanti e non si sono fermati dopo quindici vittorie consecutive, mettendo sotto i meneghini, capaci di tenere l’onda d’urto nei primi due set ma senza dare l’impressione di poter mettere seriamente in pensiero l’Itas. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno mostrato i muscoli e hanno ampiamente meritato la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ano indenni l’ostacolo dei quarti di finale e si qualificano alla Final Four della2021 dimaschile. Le due formazioni si affronteranno sabato 30 gennaio in, dall’altra parte del tabellone è invece prevista latra Civitanova e la vincente di Modena-Monza.ha sconfittoper 3-0 (25-22; 25-21; 25-21). I dolomitici sono parsi decisamente più performanti e non si sono fermati dopo quindici vittorie consecutive, mettendo sotto i meneghini, capaci di tenere l’onda d’urto nei primi due set ma senza dare l’impressione di poter mettere seriamente in pensiero l’Itas. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno mostrato i muscoli e hanno ampiamente meritato la ...

