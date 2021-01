Volley, Coppa Italia: Modena liquida Monza. Alle Final Four con Civitanova, Perugia e Trento (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Modena ha sconfitto Monza per 3-0 (28-26; 25-17; 26-24) e si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2021 di Volley maschile. I Canarini si sono imposti tra le mura amiche del PalaPanini, riuscendo ad avere la meglio contro gli arrembanti brianzoli che stanno vivendo un eccellente momento di forma in campionato. Gli emiliani hanno tentennato soltanto nel primo set, conquistato soltanto ai vantaggi, nel secondo parziale hanno sempre tenuto saldamente le distanze, mentre nella terza frazione sono sempre rimasti saldamente avanti prima di trovarsi invischiati ai vantaggi. I ragazzi di coach Andrea Giani torneranno così in campo sabato 30 gennaio alla Unipol Arena di Bologna, dove affronteranno Civitanova in una sfida titanica. Dall’altra parte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-0 (28-26; 25-17; 26-24) e si è qualificata alladella2021 dimaschile. I Canarini si sono imposti tra le mura amiche del PalaPanini, riuscendo ad avere la meglio contro gli arrembanti brianzoli che stanno vivendo un eccellente momento di forma in campionato. Gli emiliani hanno tentennato soltanto nel primo set, conquistato soltanto ai vantaggi, nel secondo parziale hanno sempre tenuto saldamente le distanze, mentre nella terza frazione sono sempre rimasti saldamente avanti prima di trovarsi invischiati ai vantaggi. I ragazzi di coach Andrea Giani torneranno così in campo sabato 30 gennaio alla Unipol Arena di Bologna, dove affronterannoin una sfida titanica. Dall’altra parte ...

