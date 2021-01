Volley, Coppa Italia: Civitanova strapazza Padova e vola alla Final Four (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Civitanova ha travolto Padova con un nettissimo 3-0 (25-13; 25-12; 25-16) nei quarti di Finale della Coppa Italia 2021 di Volley maschile. alla Lube sono bastati appena 59 minuti di gioco per trionfare tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum e staccare il biglietto per la Final Four che andrà in scena nel weekend del 30-31 gennaio all’Unipol Arena di Bologna. Gli ultimi Campioni d’Italia affronteranno in semiFinale la vincente di Modena-Monza, in programma questa sera (ore 20.30). I cucinieri, secondi in SuperLega ad appena tre punti dalla capolista Perugia, non hanno avuto alcun problema a imporsi contro i veneti in una partita a senso unico e viaggiano spediti verso la possibilità di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha travoltocon un nettissimo 3-0 (25-13; 25-12; 25-16) nei quarti die della2021 dimaschile.Lube sono bastati appena 59 minuti di gioco per trionfare tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum e staccare il biglietto per lache andrà in scena nel weekend del 30-31 gennaio all’Unipol Arena di Bologna. Gli ultimi Campioni d’affronteranno in semie la vincente di Modena-Monza, in programma questa sera (ore 20.30). I cucinieri, secondi in SuperLega ad appena tre punti dcapolista Perugia, non hanno avuto alcun problema a imporsi contro i veneti in una partita a senso unico e viaggiano spediti verso la possibilità di ...

GuidaTVPlus : 27-01-2021 20:20 #RaiSport Pallavolo Maschile :Coppa Italia-Quarti di Finale: Leo Shoes Modena- Vero Volley Monza - GuidaTVPlus : 27-01-2021 20:20 #RaiSport+ Pallavolo Maschile :Coppa Italia-Quarti di Finale: Leo Shoes Modena- Vero Volley Monza - sportface2016 : #Volley maschile, #CoppaItalia 2020/2021: la #LubeCivitanova travolge #Padova e vola in semifinale - pilloledivolley : Coppa Italia: La Lube supera 3-0 una Padova orfana di Shoji in poco più di un’ora e sabato in semifinale affronterà… - Claudione_B : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: è il giorno dei quarti di finale! Apre Lube-Padova poi Perugia-Ravenna e Trento-Milano, chiude Modena-Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Coppa LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA: Civitanova-Padova 3-0, Perugia-Ravenna 0-0 (9-13) OA Sport Volley, Coppa Italia: Civitanova strapazza Padova e vola alla Final Four

Civitanova ha travolto Padova con un nettissimo 3-0 (25-13; 25-12; 25-16) nei quarti di finale della Coppa Italia 2021 di volley maschile. Alla Lube sono bastati appena 59 minuti di gioco per trionfar ...

Volley, altro durissimo ko per la Kioene: Civitanova travolge i bianconeri in 58 minuti

Vittoria netta della Cucine Lube Civitanova, che s’impone per 3-0 nel match valido per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Una sfida a senso unico, nella quale i bianconeri si sono dovuti ...

Civitanova ha travolto Padova con un nettissimo 3-0 (25-13; 25-12; 25-16) nei quarti di finale della Coppa Italia 2021 di volley maschile. Alla Lube sono bastati appena 59 minuti di gioco per trionfar ...Vittoria netta della Cucine Lube Civitanova, che s’impone per 3-0 nel match valido per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Una sfida a senso unico, nella quale i bianconeri si sono dovuti ...