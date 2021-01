Vladimir Putin parla al World Economic Forum (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente russo di Davos per la prima volta in oltre un decennio. Putin ha discusso delle tensioni geopolitiche, delle sanzioni, della disuguaglianza Economica e anche del crescente potere dei giganti della tecnologia. Cosa ha detto Vladimir Putin a Davos? Mentre in Russia vi sono delle tensioni per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente russo di Davos per la prima volta in oltre un decennio.ha discusso delle tensioni geopolitiche, delle sanzioni, della disuguaglianzaa e anche del crescente potere dei giganti della tecnologia. Cosa ha dettoa Davos? Mentre in Russia vi sono delle tensioni per

Il presidente russo Vladimir Putin parla al World Economic Forum per la prima volta in oltre un decennio. Discute di geopolitica ed economia.

La parola più pronunciata da Putin a Davos è tensioni

Il presidente russo ha detto che le grandi divisioni sociali generate dalla pandemia ricordano le condizioni che hanno permesso ai grandi conflitti mondiali di scoppiare. Ha parlato di collaborazione, ...

