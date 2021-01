Vitali lascia Forza Italia per Conte Il giorno prima diceva | “Serve inversione sulla giustizia o non ci troveremo mai” Ma aggiungeva | “Mai dire mai…”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il senatore diLuigiha annunciato di averto il gruppo per “sostenere il professor”. Non più tardi del 26 gennaio, però,, pur dicendosi possibilistascelta di appoggiare il premier uscente, era ancora molto scettico. “C’è una parte dipronta ad appoggiare? Questo lo dite voi”, spiegava il senatore ai giornalisti. E continuava: “Perché esce il mio nome tra i ‘responsabili’? Maimai”. “Io ho detto dal primo momento che se il presidentefa proposte che riguardano un’di tendenzapolitica giudiziaria io sarei disponibile a vedere il punto – concludeva – ma siccome ...

Nasce il gruppo degli Europeisti. In serata l’annuncio del nuovo arrivo, ma i numeri restano ancora bassi. La lite Lonardo-Rossi e le voci di un altro paio di responsabili ...Il senatore: "C'è tempo per le contrapposizioni e per le diversità, oggi è il tempo dell'unità e il presidente Conte mi sembra quello che la possa garantire" ...