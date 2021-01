Visite mediche Aké Juve: il nuovo colpo bianconero è al J Medical – VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Visite mediche Aké Juve: il nuovo colpo bianconero è al J Medical per sottoporsi ai consueti controlli prima della firma – VIDEO (Mauro Munno inviato al J Medical) – Marley Aké è arrivato questa mattina al J Medical intorno alle ore 09.00 per sottoporsi alle Visite mediche di rito prima della firma sul contratto con la Juve. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 L’esterno classe 2001 arriva dal Marsiglia, e rientra nell’operazione che porta Franco Tongya dalla Juventus al club francese. Marley #Aké al JMedical per le Visite con la #Juventus. Arriva dal ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Aké: ilè al Jper sottoporsi ai consueti controlli prima della firma –(Mauro Munno inviato al J) – Marley Aké è arrivato questa mattina al Jintorno alle ore 09.00 per sottoporsi alledi rito prima della firma sul contratto con la. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 L’esterno classe 2001 arriva dal Marsiglia, e rientra nell’operazione che porta Franco Tongya dallantus al club francese. Marley #Aké al Jper lecon la #ntus. Arriva dal ...

