Virus, il nuovo allarme mondiale: cos'è Nipah, quali sono i sintomi e come si trasmette

L'Oms lancia l'allarme su Nipah, il Virus isolato nel 1999. Preoccupano il tasso di mortalità e la trasmissione. Mentre stiamo ancora facendo i conti con il Covid-19, l'Oms lancia l'allarme sulla diffusione di un altro Virus di origine animale: il Nipah. L'allarme è scattato dopo che sono stati registrati diversi focolai del Virus NiV in Bangladesh e in India. cos'è Nipah, il Virus che preoccupa l'Oms Si tratta di una infezione virale di origine animale che per la prima volta è stato isolato nel 1999. La prima buona notizia è quindi che, a differenza del Covid, siamo di fronte ad un Virus in qualche modo noto almeno nella sua forma tradizionale.

