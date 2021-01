Virus, i dati della settimana: contagi ancora in calo, mai cosi bassi da tre mesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una riduzione del 12,2% porta i nuovi casi a 85mila. Volano i tamponi grazie agli antigenici rapidi. In diminuzione anche ricoveri e decessi Leggi su repubblica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una riduzione del 12,2% porta i nuovi casi a 85mila. Volano i tamponi grazie agli antigenici rapidi. In diminuzione anche ricoveri e decessi

HuffPostItalia : 'I dati dicono che chi riceve due dosi di vaccino non trasmette il virus' - repubblica : Virus, i dati della settimana: contagi ancora in calo, mai cosi bassi da tre mesi - bon1z : Virus, i dati della settimana: contagi ancora in calo, mai cosi bassi da tre mesi - la Repubblica - cronaca_news : Virus, i dati della settimana: contagi ancora in calo, mai cosi bassi da tre mesi - Ant01974 : Virus, i dati della settimana: contagi ancora in calo, mai cosi bassi da tre mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Virus dati Virus, i dati della settimana: contagi ancora in calo, mai cosi bassi da tre mesi la Repubblica Covid, Treviso al lavoro su un nuovo tampone: «Rileverà le varianti»

L’ultima idea del coordinatore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli, primario al Ca’ Foncello: un test molecolare che sia in grado di capire le mutazioni del virus ...

Tre varianti del Covid 19 ci terrorizzano. Ma quanto muta il coronavirus?

Intervista al virologo Massimo Ciccozzi. «La bella notizia è che i vaccini a Rna possono essere riprogrammati rapidamente per rispondere alle mutazioni con nuove formulazioni» ...

L’ultima idea del coordinatore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli, primario al Ca’ Foncello: un test molecolare che sia in grado di capire le mutazioni del virus ...Intervista al virologo Massimo Ciccozzi. «La bella notizia è che i vaccini a Rna possono essere riprogrammati rapidamente per rispondere alle mutazioni con nuove formulazioni» ...