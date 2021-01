VIDEO American Magic, novità post-riparazione: timone e boma cambiati, nuovi foil? Luna Rossa deve avere paura? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) American Magic è tornata in acqua dopo dieci giorni di intensissimo lavoro per riparare lo squarcio nello scafo e diversi problemi tecnici che si erano creati dopo la scuffiata rimediata nel round robin di Prada Cup. Gli statunitensi si sono resi protagonisti di una vera e propria corsa contro il tempo, supportati da Team New Zealand, per riuscire a rimettere in sesto Patriot e presentarsi alla semifinale contro Luna Rossa (in programma da venerdì 29 gennaio, passa il turno chi vince quattro regate). Il team a stelle e strisce ha fatto uscire l’imbarcazione dal proprio hangar e l’equipaggio è riuscito a tornare nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per un primo allenamento, utile per fare un punto della situazione e togliere la ruggine dopo una settimana abbondante di sottocoperta. American ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è tornata in acqua dopo dieci giorni di intensissimo lavoro per riparare lo squarcio nello scafo e diversi problemi tecnici che si erano creati dopo la scuffiata rimediata nel round robin di Prada Cup. Gli statunitensi si sono resi protagonisti di una vera e propria corsa contro il tempo, supportati da Team New Zealand, per riuscire a rimettere in sesto Patriot e presentarsi alla semifinale contro(in programma da venerdì 29 gennaio, passa il turno chi vince quattro regate). Il team a stelle e strisce ha fatto uscire l’imbarcazione dal proprio hangar e l’equipaggio è riuscito a tornare nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per un primo allenamento, utile per fare un punto della situazione e togliere la ruggine dopo una settimana abbondante di sottocoperta....

Tutto pronto per le semifinali di questa Prada Cup, confronto che regalerà un posto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk. La sfida contro i britannici, a sua volta, sarà quella che ci dirà chi sarà ...

American Magic ha vinto una grande sfida: essere parte delle semifinali della Prada Cup 2021 contro Luna Rossa, competizione che mette in palio un posto per l'atto conclusivo contro Ineos Uk (che a su ...

