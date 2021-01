VIDEO American Magic, il momento in cui Patriot è tornata in acqua. Semifinale di Prada Cup vicina (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutto pronto per le semifinali di questa Prada Cup, confronto che regalerà un posto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk. La sfida contro i britannici, a sua volta, sarà quella che ci dirà chi sarà la sfidante di Emirates Team New Zealand con l’America’s Cup 2021 in gioco. La contesa tra Luna Rossa e American Magic era tutt’altro che scontata. Motivo? La scuffia della barca Americana nella regata valida per il Round Robin proprio con la barca italiana aveva causato non pochi danni: uno squarcio notevole sullo scafo e problematiche di natura elettrica e di non semplice risoluzione. Da questo punto di vista, però, la formazione guidata dallo skipper Terry Hutchinson non si è arresa alle avversità ed è riuscita a tempo di record a completare le sue riparazioni in vista delle semifinali citate. Tutto è bene quel che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutto pronto per le semifinali di questaCup, confronto che regalerà un posto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk. La sfida contro i britannici, a sua volta, sarà quella che ci dirà chi sarà la sfidante di Emirates Team New Zealand con l’America’s Cup 2021 in gioco. La contesa tra Luna Rossa eera tutt’altro che scontata. Motivo? La scuffia della barcaa nella regata valida per il Round Robin proprio con la barca italiana aveva causato non pochi danni: uno squarcio notevole sullo scafo e problematiche di natura elettrica e di non semplice risoluzione. Da questo punto di vista, però, la formazione guidata dallo skipper Terry Hutchinson non si è arresa alle avversità ed è riuscita a tempo di record a completare le sue riparazioni in vista delle semifinali citate. Tutto è bene quel che ...

