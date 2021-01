Vicenza-Venezia | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio 2021 alle 21.00 al Romeo Menti si disputerà, gara valida per la 20° giornata di campionato di Serie B. Sarà il 22° derby veneto fra le due squadre in Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilha perso in casa della Reggiana, vittoriosa grazie ai gol di Ajeti e Muratore. Al 94? i veneti hanno accorciato le distanze con Zonta, quando ormai non c’era più tempo per tentare il pareggio. La squadra di Di Carlo occupa attualmente la dodicesima posizione a quota 21 punti, insieme al Brescia, a + 2 sulla Cremonese e a +3 su Reggiana e Reggina. Per i biancorossi finora 4 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Ilha invece battuto in casa per 1 a 0 il Cittadella grazie alla rete al 3? minuto di gioco di Forte. La squadra di Zanetti si trova ora al ...