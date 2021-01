Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 09:45 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2021 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio IN APERTURA LA SP12A FORMELLESE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI VICOLO FORMELLESE, SIAMO TRA PRATO LA CORTE E OLGIATA. INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA ABBIAMO CODE ALTEZZA Roma-FIUMICINO. SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SI SONO FORMATE DUNQUE CODE A PARTIRE DA PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE EUR A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMRENTI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)DEL 27 GENNAIOORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAIN APERTURA LA SP12A FORMELLESE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI VICOLO FORMELLESE, SIAMO TRA PRATO LA CORTE E OLGIATA. INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA ABBIAMO CODE ALTEZZA-FIUMICINO. SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SI SONO FORMATE DUNQUE CODE A PARTIRE DA PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE EUR A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMRENTI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - WazeLazio : RT @Rietilife: La galleria verso Roma è allagata, disagi alla viabilità su Salaria e Superstrada - - Rietilife : La galleria verso Roma è allagata, disagi alla viabilità su Salaria e Superstrada - - PLRomaCapitale : ????#Roma - Via Ardeatina - Presenza di ghiaccio e tratto chiuso altezza Via della Fotografia in direzione Roma Cen… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

