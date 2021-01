Via Giordano Bruno piange Alberto per tutti il panettiere dal cuore d'oro: Ancona perde un autentico maestro dell'arte bianca (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ancona - Il commercio anconetano è in lutto per la scomparsa di Alberto Lucci, 77 anni, titolare assieme alla moglie di una panetteria in via Giordano Bruno. Malato da quasi un anno, l'uomo si è ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 27 gennaio 2021)- Il commercio anconetano è in lutto per la scomparsa diLucci, 77 anni, titolare assieme alla moglie di una panetteria in via. Malato da quasi un anno, l'uomo si è ...

ANCONA - Il commercio anconetano è in lutto per la scomparsa di Alberto Lucci, 77 anni, titolare assieme alla moglie di una panetteria in via Giordano Bruno. Malato da quasi un ...

