Vettel, ma sei tu? Ecco il nuovo look del tedesco dell'Aston Martin (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Continua l'ambientamento di Sebastian Vettel all'Aston Martin. E per i tifosi non finiscono le sorprese. Se infatti ieri il video postato dal suo nuovo team ha mostrato un Seb vestito di verde cui non ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Vettel, ma sei tu? Ecco il nuovo look del tedesco dell’Aston Martin - Gazzetta_it : #Vettel, ma sei tu? Ecco il nuovo look del tedesco dell’Aston Martin - Ilaria_Tacc : RT @davidepost: 'Guardate com'eri, guardate come sei, me pari tu zio' #Vettel - davidepost : 'Guardate com'eri, guardate come sei, me pari tu zio' #Vettel - xrobyin : SEB VETTEL SEI BELLO COMUNQUE VA TUTTO BENE -