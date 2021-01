Variante Covid brasiliana | Rezza | «C’è preoccupazione sull’efficacia dei vaccini»

petergomezblog : Gran Bretagna supera 100mila morti da Covid. Johnson: “Dolore difficile da esprimere”. In Germania 902 vittime. Mer… - Agenzia_Ansa : #Covid: tre casi di #variante #brasiliana in Abruzzo. Si tratta di una famiglia di ritorno dallo stato del Sud Amer… - Agenzia_Ansa : La Germania studia nuovi provvedimenti contro il coronavirus e la variante inglese e ha chiesto un inasprimento del… - closonou : RT @Elisa53274043: Mi piace la facilità con cui la gente varca i confini nazionali andando e tornando dal Brasile, dove c'è una pericolosa… - Gianluc68325330 : RT @valy_s: #Covid19 #Russia #Mosca nei prossimi giorni annullerà quasi tutte le restrizioni: la città si avvia ad un ritorno alla (quasi)n… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid

QUOTIDIANO.NET

Si tratta di una famiglia che era arrivata alcuni giorni fa dal Sud America via aereo. Proprio per evitare situazioni di questo tipo, la Germania starebbe valutando di chiudere gli ingressi per “stopp ...COMO - Nonostante fosse risultato positivo al Covid, e per l'esattezza alla "variante inglese", non ha solo viaggiato come se niente fosse, ma lo ha fatto anche sfruttando treno e taxi. Per queste rag ...