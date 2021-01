Variante brasiliana a Varese, il primario: “Paziente non ha sintomi, ma attenzione a contagiosità” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Variante brasiliana a Varese, il primario. L’uomo di 33 anni ricoverato a Varese dopo essere risultato positivo alla Variante brasiliana del Coronavirus è in “condizioni ottime, non ha nessun disturbo e gli esami sono perfetti”. Lo spiega il primario di malattie infettive dell’ospedale di Circolo, Paolo Grossi. Ma la nuova Variante sembra avere la capacità di diffondersi “molto più efficacemente del virus convenzionale” e per questo servono misure di sicurezza maggiori, anche nei reparti. “Il Paziente sta benissimo, non ha nessun disturbo e nessuna problematica clinica. Il ricovero è motivato dalla necessità di isolarlo ed evitare che potesse contagiare altre persone. È una precauzione trattandosi del primo caso e ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021), il. L’uomo di 33 anni ricoverato adopo essere risultato positivo alladel Coronavirus è in “condizioni ottime, non ha nessun disturbo e gli esami sono perfetti”. Lo spiega ildi malattie infettive dell’ospedale di Circolo, Paolo Grossi. Ma la nuovasembra avere la capacità di diffondersi “molto più efficacemente del virus convenzionale” e per questo servono misure di sicurezza maggiori, anche nei reparti. “Ilsta benissimo, non ha nessun disturbo e nessuna problematica clinica. Il ricovero è motivato dalla necessità di isolarlo ed evitare che potesse contagiare altre persone. È una precauzione trattandosi del primo caso e ...

