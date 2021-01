Vanessa Incontrada posa per la campagna di Dolce e Gabbana (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’attrice diventa musa per la campagna pubblicitaria dei due stilisti Vanessa Incontrada è amatissima dal pubblico per il suo talento ma anche per la sua bravura e bellezza. Anche se è stata criticata da alcuni per le sue curve, si è sempre dimostrata positiva, lanciando dei bei messaggi alla gente. Adesso è diventata anche la musa dei due stilisti, che l’hanno rappresentata sensualissima, inserendola in un’immagine ispirata a Rubens. Vanessa Incontrada è così la nuova testimonial della linea curvy di Dolce e Gabbana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana (@DolceGabbana) La nuova campagna pubblicitaria vede come protagonista ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’attrice diventa musa per lapubblicitaria dei due stilistiè amatissima dal pubblico per il suo talento ma anche per la sua bravura e bellezza. Anche se è stata criticata da alcuni per le sue curve, si è sempre dimostrata positiva, lanciando dei bei messaggi alla gente. Adesso è diventata anche la musa dei due stilisti, che l’hanno rappresentata sensualissima, inserendola in un’immagine ispirata a Rubens.è così la nuova testimonial della linea curvy di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La nuovapubblicitaria vede come protagonista ...

Vanessa Incontrada è amatissima dal pubblico per il suo talento ma anche per la sua bravura e bellezza. Oggi la vediamo posare per Dolce e Gabbana ...

Vanessa Incontrada è la testimonial della linea curvy di Dolce & Gabbana

Gli stilisti l’hanno scelta per lanciare la nuova linea che arriverà fino alla taglia 54, ma la strada verso una reale body positivity è ancora lunga ...

Gli stilisti l'hanno scelta per lanciare la nuova linea che arriverà fino alla taglia 54, ma la strada verso una reale body positivity è ancora lunga ...