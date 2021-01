Vanessa Incontrada come un quadro sull'Instagram di Dolce & Gabbana (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Splendida sempre, Vanessa Incontrada adesso è un quadro. La showgirl, infatti, è ritratta in un servizio ispirato alla pittura barocca dedicato alla size extension Dolce & Gabbana. come è noto, il brand da tempo sceglie icone di bellezza autentica, che in passato hanno coinvolto anche l'attrice Monica Bellucci. La maison da sempre ama la sensualità femminile in tutte le sue forme ed espressioni perché la bellezza non è una taglia, ma uno stato dell’anima, l’attitudine e il coraggio che rendono una donna unica. In quest'ottica ampliare le taglie dei capi è il modo in cui Dolce&Gabbana vuole valorizzare al meglio le donne, le forme del corpo femminile, la bellezza nella sua totalità. La nuova musa in questo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Splendida sempre,adesso è un. La showgirl, infatti, è ritratta in un servizio ispirato alla pittura barocca dedicato alla size extensionè noto, il brand da tempo sceglie icone di bellezza autentica, che in passato hanno coinvolto anche l'attrice Monica Bellucci. La maison da sempre ama la sensualità femminile in tutte le sue forme ed espressioni perché la bellezza non è una taglia, ma uno stato dell’anima, l’attitudine e il coraggio che rendono una donna unica. In quest'ottica ampliare le taglie dei capi è il modo in cuivuole valorizzare al meglio le donne, le forme del corpo femminile, la bellezza nella sua totalità. La nuova musa in questo ...

