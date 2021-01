Valentino sfila alla Galleria Colonna Il tema | l’intelligenza artificiale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha presentato la sua collezione Primavera-Estate 2021 ddi Roma. Le modelle indossavano maschere oroHaute Couture ha presentato la sua collezione Primavera-Estate 2021 per la Fashion Week parigina nella suggestiva ambientazione delladi Roma.portante dellata e della collezione è stata. Lata è stata ideata dallo stesso, da Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della maisone da Robert Del Naja, fondatore e artista dei Massive Attack. La creazione artistica, intitolata “Code Temporal”, ovvero Codice temporale, era perfettamente ...

L'estate che aspettiamo è (come) quella già vissuta, ha il sapore delle feste, dei matrimoni in famiglia e dei balli proibiti, il gusto dolce e nostalgico dell'adolescenza perduta. E dopo la festa, le ...Armani a palazzo Orsini, Valentino alla Galleria Colonna, Dior nel castello di Sammezzano. Questa tornata di sfilate si è rivelata un grandioso volano per le bellezze naturali, culturali e industriali ...