Valentino Haute Couture Spring/Summer 2021: Pierpaolo Piccioli sfila a Palazzo Colonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un dialogo creativo con l’artista britannico Robert Del Naja dei Massive Attack all’interno di uno dei più suggestivi palazzi seicenteschi italiani. Pierpaolo Piccioli, talentuoso Direttore Creativo di Valentino, colui che “viene dopo il diluvio” e che ha preso le redini della storica Maison romana dal 2008, proprio dal leggendario fondatore Valentino Garavani, sceglie di svelare la collezione Valentino Haute Couture Spring/Summer 2021, intitolata Code Temporal, nella Sala Grande della Galleria Colonna a Roma. La performance, inserita nel calendario della Paris Fashion Week, è stata trasmessa sui canali digitali di Valentino martedì 26 gennaio 2021. Una ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un dialogo creativo con l’artista britannico Robert Del Naja dei Massive Attack all’interno di uno dei più suggestivi palazzi seicenteschi italiani., talentuoso Direttore Creativo di, colui che “viene dopo il diluvio” e che ha preso le redini della storica Maison romana dal 2008, proprio dal leggendario fondatoreGaravani, sceglie di svelare la collezione, intitolata Code Temporal, nella Sala Grande della Galleriaa Roma. La performance, inserita nel calendario della Paris Fashion Week, è stata trasmessa sui canali digitali dimartedì 26 gennaio. Una ...

vogue_italia : Valentino Haute Couture: abiti come opere d'arte alla sfilata a Roma. - seckcy : Valentino Pierpaolo Piccioli Seeks to Redefine Haute Couture - FaceShoppy : Valentino Pierpaolo Piccioli Seeks to Redefine Haute Couture - chrissyme00 : Valentino Pierpaolo Piccioli Seeks to Redefine Haute Couture - infoitcultura : Valentino Haute Couture: abiti come opere d'arte alla sfilata a Roma -