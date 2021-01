Valentino Grant nuovo responsabile della Lega in Campania

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’europarlamentaree’ ilin. Raccoglie il testimone del deputato Nicola Molteni. Lo annuncia lain una nota. La deputata Pina Castiello entra a far partesegreteria politica nazionale mentre il deputato Gianluca Cantalamessa e’ ildel neonato Dipartimento AntiMafia del partito. “Grazie a Molteni e buon lavoro a: l’obiettivo – dichiara il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini – e’ crescere sempre di piu’, a partire dalle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno piu’ di 130 comuni campani tra cui Napoli, e capoluoghi di provincia come Benevento, Caserta e Salerno. La ...

Irpinia Post

