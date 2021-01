Vaccino Pomezia-Oxford | tra ritardi e dubbi dell’UE | ecco cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ancora tensioni attorno ad AstraZeneca dopo l’annuncio sul taglio delle dosi e suinella produzione, si sospetta che le dosi promesse all’Europa andranno in altri paesi. Nonostante ilanti-Covid di AstraZeneca non sia stato ancora autorizzato dall’Ema, tante sono già le discussioni a riguardo. Non parliamo più disulla sicurezza del, ma sulla produzione delle dosi. Le problematiche nascono in seguito alla dichiarazione dell’azienda in merito alla non garantita quantità di dosi promesse all’Europa negli scorsi mesi. Leggi anche:approvato in Gran Bretagna. L’Italia deve ancora aspettare,perché AstraZeneca e i: potrebbe esserci un nuovo acquirente? Il CEO ...