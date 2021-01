Vaccino, parla AstraZeneca: “Da contratto nessun obbligo verso l’Ue. Regno Unito? Con Londra accordo 3 mesi prima, ha la priorità” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da contratto “non c’è alcun obbligo verso l’Ue“, ma solo l’impegno a fare “del nostro meglio”. E in questo momento nemmeno una parte delle forniture di vaccini anti-Covid destinate al Regno Unito può essere dirottata verso i Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato raggiunto tre mesi prima“. Dopo le polemiche per l’annuncio di un taglio alle prime consegne previste per febbraio, parla Pascal Soriot, amministratore delegato della casa farmaceutica AstraZeneca. Il 61enne francese, intervistato da Repubblica, respinge i sospetti avanzati nei giorni scorsi dalla Commissione europea, che teme alcune dosi destinate ai Paesi Ue siano finite altrove e per questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da“non c’è alcun“, ma solo l’impegno a fare “del nostro meglio”. E in questo momento nemmeno una parte delle forniture di vaccini anti-Covid destinate alpuò essere dirottatai Paesi dell’Unione, perché “l’con il governo Johnson è stato raggiunto tre“. Dopo le polemiche per l’annuncio di un taglio alle prime consegne previste per febbraio,Pascal Soriot, amministratore delegato della casa farmaceutica. Il 61enne francese, intervistato da Repubblica, respinge i sospetti avanzati nei giorni scorsi dalla Commissione europea, che teme alcune dosi destinate ai Paesi Ue siano finite altrove e per questo ...

